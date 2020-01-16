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  4. Okullar arası voleybolda şampiyon belli oldu

Okullar arası voleybolda şampiyon belli oldu

MALATYA HABERLERİ  | 16.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Vali Galip Demirel Ortaokulu kız voleybol takımı Okullar Arası Voleybol Turnuvasında Malatya il birincisi oldu.Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda kupa töreni düzenlendi.

Vali Galip Demirel Ortaokulu kız voleybol takımı Okullar Arası Voleybol Turnuvasında Malatya il birincisi oldu.
Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda kupa töreni düzenlendi. Kupasını alan Vali Galip Demirel Ortaokulu, Malatya’yı bölge turnuvasında temsil edecek.
Vali Galip Demirel Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Osman Gönültaş yaptığı açıklamada, “Bu başarıda emeği geçen okul müdürü Hamit Kapan, İrfan Işık hocama, idarecilere, öğretmenlere, okul aile birliğine ve en büyük destekçimiz velilerimize teşekkür ediyor ve sporcularımızı kutluyoruz. Bölge turnuvasında ilimizi temsil edecek olan Vali Galip Demirel Ortaokulu’na şimdiden başarılar dileriz” dedi.

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