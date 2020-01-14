YURTHABER
  4. Okullar Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.12 Aralık 2019 - 8 Ocak 2020 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara 16 okuldan 195 sporcu katıldı.Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonucunda Yıldız Erkeklerde 1.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
12 Aralık 2019 - 8 Ocak 2020 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara 16 okuldan 195 sporcu katıldı.
Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonucunda Yıldız Erkeklerde 1. Salih Avgın Paşa Orta Okulu, 2. İzzet Öksüzkaya Orta Okulu ve 3. Ahmet Paşa Orta Okulu, Yıldız Kızlarda ise Ahmet Paşa Orta Okulu, 2. Sahra-Galip Özsan Orta Okulu 3. 75. Yıl Mühibe Germirli Orta Okulu ve 4. Yemliha Şehit Yunus Uygun Orta Okulu oldu.
Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Kayserispor stoper transfer ediyorKayserispor stoper transfer ediyor
2020’nin Birinci Dönem Koordinasyon İl Toplantısı yapıldı2020’nin Birinci Dönem Koordinasyon İl Toplantısı yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kravets gollerine devam ediyor

Kravets gollerine devam ediyor

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.