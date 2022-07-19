Okullarındaki botanik bahçesini tatilde de ihmal etmiyorlar

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında oluşturdukları botanik bahçesinin bakımını yaz tatilinde de sürdürürken, liseden mezun olanlar da öğrencilere destek veriyor.

Biyoloji öğretmeni Elife Haksever, öğrencilerine dersi sevdirmek için 2015'te okulda botanik bahçesi oluşturulması için çalışma başlattı.

Okul yönetiminin de desteği ile kurduğu botanik bahçesinde 205 farklı türde bitki yetiştiren öğretmen ve öğrenciler, toprakla buluşturdukları bitkilerin büyümesine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaz tatilinde de gönüllü olarak bahçeyi ziyaret eden öğrenciler, bahçenin temizlik ve bakım işlemlerini sürdürmeyi ihmal etmiyor.

Bahçenin oluşturulmasında görev alan öğrenciler ise mezun olup mesleklerine başlasalar da bahçeyi ziyaret ediyor.

Mezunlar, bahçede anılarını tazelerken öğrencilerle de sohbet ederek, deneyimlerini paylaşıyor.

Biyoloji öğretmeni Elife Haksever, AA muhabirine, bir öğrencisinin ezber yaptığı için sınavda başarısız olduğunu söylemesi üzerine bahçe fikrinin geliştiğini hatırlattı.

Okulun arka bahçesinin bu proje için uygun olduğunu gözlemlediğini belirten Haksever, "Biyoloji kitabında geçen her bitkiyi burada bulundurmak üzere yola çıktım ve bugün bahçede 205 tür bitki bulunuyor. Öğrencilere ders kitabındaki konuları sınıfta anlatırken kalıcı öğrenme sağlanmıyor maalesef. Derste işlediğim her konuyu bahçede öğlen arasında yapılan proje çalışmasında gözlemleme imkanı sunduk." diye konuştu.

Öğrencilerin mezun olsalar da bu bahçeyi unutamadığını ifade eden Haksever, şunları söyledi:

"Buraya tohum atan, buranın havasını soluyan, kokusunu alan, emek sarf eden, alın teri döken hiçbir öğrencim şimdiye kadar bırakmadı. İl dışındaysa muhakkak bayrama ya da farklı sebeplerle şehre geldiğinde beni arar hatta bana ulaşamadığında okulun bahçe duvarının dışından anılarını tazeler. Çekirdekten yetiştirdiği limonu ya da nilüferlerinin çiçek açtığını görmek için uğrar veya sevdiği kıza gül vermek için uğrar."

- Öğretmen oldu projeyi kendi okulunda devam ettiriyor

Matematik öğretmeni Züleyha Uçar da 2015 yılından bu yana projeye dahil olduğunu ve mezun olduktan sonra da bağını koparmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte sürekli projeyle ilgi ve alakamı devam ettirdim. Bu yıl Şanlıurfa'ya atandım. Ektiğim tohumları şimdi kendi öğrencilerime götürüp bu projeyi devam ettiriyorum. Bu çok güzel bir his, herkese tavsiye ediyorum. Bu projenin bize kattığı en büyük şey öğrenirken eğlenmek oldu. Bu civardan geçerken sürekli geliyorum, bakıyorum. Bu bir çocuk büyütmek ya da bir öğrenci yetiştirmek gibi. Tohumları attık, şimdi burası yemyeşil hayal bahçesi gibi, çok güzel oldu. Bunu kendi emeklerimizle yapıyor olmamız çok iyi bir şey."

Mehmet Ali Kaya da diş hekimliği okuduğunu ve bu yıl mezun olacağını, bahçenin ilk kurulum aşamasında yer aldığını belirterek, ders aralarında koşarak bahçeye gittiğini anlattı.

İnsanların enerjisini atması gerektiğini kendisinin de bu bahçede enerjisini atarak, güzel bir şey yaptığını aktaran Kaya, karşılığını aldığını ve her fırsatta bahçeye uğramaya devam ettiğini ekledi.

- "Burada olmak için can atıyoruz"

Lise son sınıf öğrencisi Yasin Erkan Onğur da güzel bir bahçeye sahip olduklarını için mutlu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanı gerçekten rahatlatan bir ortamı var. Bu bahçeyi çok seviyoruz, elimizden geldiğince burada olmak için can atıyoruz. Yeri geliyor çapasını yapıyoruz, yeri geliyor suluyoruz yeri geliyor temizliyoruz ama hangi işi olursa olsun yaparken gerçekten eğlenerek, mutlulukla yapıyoruz. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Bu bahçe okul dışında ikinci evim gibi. Yaz tatilinde de elimizden geldiğince burada oluyoruz. Haftalık temizliğini yapıyoruz."

