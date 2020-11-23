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Okumuş’tan İHA’ya ziyaret

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.11.2020 16:03 | Son Güncelleme

Can TV24 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Erzincan İl Temsilcisi Suhabi Okumuş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.Can TV24 Televizyonu haber sunucusu ve program yapımcısı Oktay Kılınç ile birlikte İHA Erzincan Bölge Müdürlüğüne i-adeyi ziyarette bulunan Suhabi Okumuş, Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa’yla şehir gündemine ilişkin konularda görüş alış verişinde bulundu.Okumuş, Erzincan’da yerel ve yaygın basın kuruluşlarında gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarının zaman zaman biraraya gelip istişarede bulunmalarının faydalı olacağı kanısında olduğunu belirtti.İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okumuş’tan İHA’ya ziyaret

Can TV24 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Erzincan İl Temsilcisi Suhabi Okumuş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Can TV24 Televizyonu haber sunucusu ve program yapımcısı Oktay Kılınç ile birlikte İHA Erzincan Bölge Müdürlüğüne i-adeyi ziyarette bulunan Suhabi Okumuş, Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa’yla şehir gündemine ilişkin konularda görüş alış verişinde bulundu.
Okumuş, Erzincan’da yerel ve yaygın basın kuruluşlarında gazetecilik mesleğini icra eden basın mensuplarının zaman zaman biraraya gelip istişarede bulunmalarının faydalı olacağı kanısında olduğunu belirtti.
İHA Erzincan Bölge Müdürü Akbuğa’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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