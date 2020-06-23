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Okurlar ödüllerine kavuştu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 23.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği tarafından düzenlenen “Kırklareli Okuyor Projesi” kapsamında düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışması sonuçlandı.

Okurlar ödüllerine kavuştu

Kırklareli Valiliği tarafından düzenlenen “Kırklareli Okuyor Projesi” kapsamında düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini düzenlenen törenle aldılar.
Düzenlenen ödül törenine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, kurum müdürleri, ödül alan öğrenciler ve velileri katıldı.
Mesleki Teknik Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde yapılan ödül töreninde 6-10 yaş grubunda 3 okura tam altın, 3 okura çeyrek altın; 11-14 yaş grubunda 1 okura tam altın, 2 okura çeyrek altın; 15-18 yaş grubunda 1 okura tam altın, 2 okura çeyrek altın; 19 ve üzeri yaş grubunda 2 okura tam altın olmak üzere toplam 7 tam altın ve 7 çeyrek altın ödülünü takdim etti.

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