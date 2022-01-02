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Ola Solbakken kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacak olan Ola Solbakken kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

02.01.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodo Glimt takımında forma giyen Ola Solbakken'in önümüzdeki günlerde Galatasaray'a katılması beklenmekte. 23 yaşındaki futbolcunun sağ kanatta görev yaptığı biliniyor. Peki Ola Solbakken kimdir, aslen nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve kariyeri...

Ola Solbakken kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacak olan Ola Solbakken kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Futbolcu Ola Solbakken'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Sarı kırmızılı takım Galatasaray'ın futbol stili Sörloth’a benzetilen İskandinav forvet Solbakken'i alacağı söyleniyor. Peki Ola Solbakken kimdir, hangi takımlarda oynadı?

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

Galatasaray'ın daha önce son vuruş sıkıntısı yaşadığı biliniyordu. Sezonun ikinci yarısında bu sorununun çözülmesi için planını hazırlanmıştı. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in arkasında 3. tercih konumuna düşen Mbaye Diagne de gözden çıkartılmış ve ligde 12 haftada yalnızca 1 gol atabilen Senegalli için yönetim, devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün daha sonra Ola Solbakken'i alacağı iddiaları yayılmıştı.

Bodo-Glimt forması giymekte olan 23 yaşındaki Norveçli yıldız adayı, bu sezon 11 gol-7 asiste imzasını koymuştu ve futbol stili vatandaşı Sörloth'a benzetiliyor.
Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya attığı gollerle adından söz ettiren Solbakken
7 Eylül 1998 yılında Norveç'te dünyaya gelmiştir. Solbakken, Rosenborg altyapısından yetişmiştir. 2018 senesinde Ranheim'e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 9 Ocak 2020 ise Bodo Glimt kadrosuna katılmıştır. 1.86 boyundaki kanat forvet, bu sezon 30 maçta 2561 dakika forma giymiştir.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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