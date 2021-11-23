SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Olay iddia! Maradona, kalbi olmadan gömüldü

Olay iddia! Maradona, kalbi olmadan gömüldü

23.11.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantinli gazeteci ve doktor Nelson Castro, Maradona için flaş bir iddia ortaya attı.

Olay iddia! Maradona, kalbi olmadan gömüldü

Arjantin'de hem doktorluk hem de gazetecilik yapan Nelson Castro, "Diego'nun Sağlığı" adlı kitabını tanıtırken, bir grup taraftarın Maradona'nın kalbini çalmak istediğini açıkladı. Tüm dünya Maradona'nın ölümüyle üzülürken taraftarların böylesi bir olaya kalkışması Arjantin'de adeta kan dondurdu.

KALBİ OLMADAN GÖMÜLDÜ

262639201

Maradona'nın kalbi olmadan gömüldüğünü ifade eden Castro, "Gimnasia La Plata Kulübü'nden bir grup taraftar, gömülmeden önce Diego Maradona'nın kalbini çalmak istiyordu. Yetkililer, bu hırsızlığı önlemek için Maradona'nın kalbini çıkardı ve Maradona kalbi olmadan gömüldü." dedi.

"ŞAŞIRTICI DERECEDE ESNEK BİR VÜCUDU VARDI"

264690601

Efsane futbolcunun bağımlı olduğunu dile getiren Arjantinli gazeteci ve doktor, "Kalbin çıkarılmasındaki sebeplerden biri de incelemek içindi. Ölüm nedeninin belirlenmesinde kalp çok önemliydi. Maradona ne yazık ki onu mahveden her şeye bağımlıydı. Maradona'nın şaşırtıcı derecede esnek bir vücudu vardı. Ancak kendisini kötü etkileyen faktörlerden hiçbir zaman tam anlamıyla kurtulmak istememişti." ifadelerini kullandı.

"KALBİ YARIM KİLOYDU"

Maradona'nın ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğunu söyleyen Nelson Castro, "Maradona'nın kalbi yarım kiloydu, çok büyüktü. Kalp, genellikle 300 gram ağırlığında olur. Bir sporcu olmasına ve daha büyük bir kalbe sahip olmasına rağmen ölüm nedeni kalp yetmezliğiydi." şeklinde konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kapının önünde evlendik""Kapının önünde evlendik"
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Görenler tanıyamıyor! Herkes şaşkınGörenler tanıyamıyor! Herkes şaşkın
Anahtar Kelimeler:
Arjantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Emre Belözoğlu'ndan Hagi - Alex itirafı

Emre Belözoğlu'ndan Hagi - Alex itirafı

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Galatasaray'ın stadyumunda korkutan kaza

Galatasaray'ın stadyumunda korkutan kaza

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!

Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!

Ronaldo şokta! Messi'nin yanına gidiyor

Ronaldo şokta! Messi'nin yanına gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.