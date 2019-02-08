Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylara ilişkin soruşturma tamamlandı

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcusu Bernardo Quaresma mağdur, bir diğer futbolcusu Caner Erkin de şikayetçi sıfatı ile yer aldı. İddianamede 46 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ'E MADDE ATANLARA 2.5 YIL, FUTBOLCULARA ATANLARA 1 YIL 4 AY 15 GÜN CEZA İSTENDİ

Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 3 şüpheli için "Silahla yaralama" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" suçlarından 1.5 yıldan 2.5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Quaresma'ya yönelik eyleminden dolayı da 5 şüpheli için, Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı da iki şüpheli için "Silahla yaralamaya teşebbüs" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

TÜM ŞÜPHELİLER HAKKIDA SEYİRDEN MEN TEDBİRİNİN UYGULANMASI İSTENDİ

35 şüpheli için, "Yasak madde kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, bir şüpheli için adli para cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin tümü için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın, çıkan olaylar nedeni ile tatil edildiği anlatıldı.