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Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.03.2020 16:08 | Son Güncelleme

Akınspor ile İhsaniyespor arasındaki olaylı maçın ardından İhsaniyespor oyuncuları darp raporu alarak Akınspor’a hukuki işlem başlattı.Zonguldak’ta Süper Amatör’de kümede kalma mücadelesi veren Akınspor ile İhsaniyespor, cumartesi günü Ereğli’de karşı karşıya geldi.

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

Akınspor ile İhsaniyespor arasındaki olaylı maçın ardından İhsaniyespor oyuncuları darp raporu alarak Akınspor’a hukuki işlem başlattı.
Zonguldak’ta Süper Amatör’de kümede kalma mücadelesi veren Akınspor ile İhsaniyespor, cumartesi günü Ereğli’de karşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarında çıkan olaylar maça damga vurdu. İhsaniyespor’dan 3, Akınspor’dan 5 futbolcu kırmızı kart görmüştü. Çıkan olayların büyümesi ve Akınspor’un sahada 6 kişi kalması nedeniyle maç tatil edilmişti. Olaylı maçın ardından İhsaniyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akardaş, açıklamalarda bulundu. Akardaş, futbolcularının hastaneye giderek darp raporu aldığını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
İhsaniyespor Kulüp Başkanı Mehmet Akardaş’ın açıklaması şu şekilde:
"29 Şubat 2020 tarihinde saat 12.30’da Beyçayırı Stadı’nda oynadığımız Ereğli Akınspor-Kozlu İhsaniyespor maçının 84. dakikasında takımımız 1-0 önde olduğu sırada, sahada başlayan ve soyunma odasında devam ederek, Ereğli Akınspor topçuları bizim topçularımıza küfürler savurarak darp ve fiziksel temas ile topçu kardeşlerimize saldırıda bulunulmuştur. Topçu arkadaşlarımız, yapılan bu saldırı ve darp girişiminin ardından hastaneye giderek gerekli sağlık kontrolünden geçmiş ve darp raporu alarak akabinde yapılan bu çağ dışı eylemi gerçekleştiren kişi ve kişiler hakkında emniyete şikayetçi olmuştur. Ereğli Akınspor futbolcularının sporun fair-play ruhuna ve onuruna yakışmayan eylem ve söylemleri İhsaniyespor camiasını üzerek derinden sarsmıştır. Saha içinde bekledikleri sonucu alamayan fanatik ruhlu, sporun asıl amacının dostluk, centilmenlik ve fair-play olduğunu göz ardı eden bu ve benzeri kişilerin tutum ve eylemleri bundan önce olduğu gibi bugün ve bundan sonrada Türk futbolunda hem de Zonguldak futbolunda derin yaralar açmaya ve büyük zararlar vermeye devam edecektir. Kozlu İhsaniyespor Kulübü olarak, futbolcu arkadaş ve kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizin ileterek bu fütursuzca ve seviyesizce gerçekleşen olayı şiddetle kınıyor ve başlamış olan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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