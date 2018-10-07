Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu

UFC hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor kozlarını paylaştı.
Khabib Nurmagomedov, 4 raund sonunda rakibini yenerek şampiyonluk kemerini korumayı başardı.
Kriyerinin 27.maçına çıkan Dağıstanlı dövüşçü Nurmagomedov, kariyerinde çıktığı bütün maçları kazandı.
MAÇTAN SONRA OLAY ÇIKTI
Khabib maçtan sonra kafesin dışına çıkıp Conor'un takım arkadaşına saldırdı, Khabib'in takımı da kafesin içine girip Conor'a saldırdı.
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