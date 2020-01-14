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  4. Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat

Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ölçü ver tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat’ta son bulacağı duyuruldu, işletme sahipleri uyarıldı.Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’na göre; kişilerin, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaat beyannamesini 28 Şubat 2020 tarihine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ölçü ve Ayar Grup Merkezi’nden veya e-devlet üzerinden iletmemesi halinde yasal süreç başlatılacak.İdari para cezası uygulanacakÖlçüler ve Ayarlar Kanunu’nda yer alan kuralları işletmecilerin yerine getirmemesi durumunda 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu uyarınca; damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişilere 613 liradan 12 bin 258 lira kadar idari para cezası verilecek, ölçü aletlerine el konulacak.Öte yandan damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkilerde kullanan bir kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırken; ayarın doğru olmadığını bildiği halde aletle ölçü yapan ve bu doğrultuda haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre yargılanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ölçü ver tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat’ta son bulacağı duyuruldu, işletme sahipleri uyarıldı.
Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’na göre; kişilerin, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaat beyannamesini 28 Şubat 2020 tarihine kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ölçü ve Ayar Grup Merkezi’nden veya e-devlet üzerinden iletmemesi halinde yasal süreç başlatılacak.
İdari para cezası uygulanacak
Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’nda yer alan kuralları işletmecilerin yerine getirmemesi durumunda 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu uyarınca; damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişilere 613 liradan 12 bin 258 lira kadar idari para cezası verilecek, ölçü aletlerine el konulacak.
Öte yandan damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkilerde kullanan bir kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırken; ayarın doğru olmadığını bildiği halde aletle ölçü yapan ve bu doğrultuda haksız menfaat temin eden kişi, Türk Ceza Kanunu’nun dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre yargılanacak.

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