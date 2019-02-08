Ole Gunnar Solskjaer, Premier Lig'de ayın teknik direktörü oldu

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçen ve çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen 45 yaşındaki Norveçli çalıştırıcının ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.
Solskjaer, Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson'un ayrılması sonrasında bu ödülü kazanan ilk teknik adam oldu.
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