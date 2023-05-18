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Ölen babalarının eşyalarını balkondan attılar

18.05.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 gün önce vefat eden emekli polisin evindeki eşyalar, çocukları tarafından balkondan sokağa atıldı. Sokaktaki eşya yığını görenleri de şaşırttı.

Ölen babalarının eşyalarını balkondan attılar

Olay, dün Karabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan emekli polis E.D. (92), 11 Mayıs’ta yaşamını yitirdi. İddiaya göre, dün E.D.’nin evine gelen çocukları, eşyaları balkondan attı. Sesleri duyup dışarıya çıkan bazı vatandaşlar gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Atılan masalar, mobilya malzemeleri, aynalar, kıyafetler ve çantalar adeta sokağın bir kısmını kapladı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bugün İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de eşyaları kaldırmak için çalışma başlattı. Balkondan atılan eşyalar kepçe yardımıyla alınarak, sokak temizlendi.

Olayı gören E.D.’nin komşusu, "Evi dün boşalttılar. Kapıdan çıkmadı, eşyaları balkondan aşağıya attılar. E.D. 1 haftadır hastanedeydi. Eve polislerimiz gelmişti. Dün de evi boşaltmak için kamyonla geldiler. Zaten E.D. yıllardır evine eşya doldururdu ama çok iyi biri, kimseye zararı olmayan biriydi fakat sokaktan asla boş gelmezdi. Bazen bavulla geliyordu. Çöpte ne buluyorsa getiriyordu" dedi.

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