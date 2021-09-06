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Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takım sporcularından Şeyda Nur çiçeklerle karşılandı

06.09.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takım sporcularından Şeyda Nur çiçeklerle karşılandı

DENİZLİ (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Şeyda Nur Kaplan Denizli'de çiçeklerle karşılandı.

Kaplan'ı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminalinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Tayfun Güven, annesi Zübeyde Kaplan, babası Murat Kaplan, kardeşi Osman Kaplan, antrenörü Hüseyin Atmaca, okul arkadaşları ile aile yakınları karşıladı.

Perona korna çalarak giren otobüsten inen Kaplan'ın ailesi ve yakınları sevinç göz yaşı döktü.

Çok zor süreçlerden geçtiklerini ama başarıyı elde ettiklerini belirten Kaplan, şunları söyledi:

"En başından beri şampiyonluk hep aklımızdaydı, dilimizdeydi ve başardık. Mükemmel bir ekip olduk. Bizi destekleyen bütün Türkiye'ye, özellikle beni destekleyen Denizli halkına, aileme, arkadaşlarıma, antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuza, bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Destekleri olmasaydı biz yapamazdık. Çok çalıştık, desteklendik ve kazandık. Paralimpiklerde şampiyon olduk. Daha üstü yok. İkinci kez olduk, inşallah devam ettiririz."

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