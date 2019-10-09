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Olimpiyat Stadı'nda çalışmalar sürüyor

FUTBOL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Olimpiyat Stadı'nda çalışmalar sürüyor

Çalışmalar kapsamında çim sahanın yanında bulunan atletizm pisti geçtiğimiz hafta kaldırılırken, stat zemininde çimlendirme çalışmaları sürüyor.

İki aşamalı olarak yenilenecek statta ilk olarak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar bakımlar yapılacak. Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek. İkinci aşamada ise EURO 2024 kataloğunda da belirtilen bilgilere göre; stadın üstünün kapatılacak, kapasitesi de 92 bin 208'e yükseltilecek. Katalogda ayrıca stadın şimdiki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından aldığı belirtilirken, bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisinin minimize edilerek, oyuna etkisi azaltılacak. Yenilenen statta ayrıca 191 adet loca yer alacak ve 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi ataturk olimpiyat stadi EURO 2024

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kısaca gene birileri daha da zengin edilecek....
tamamen üstünü kapatın..faal duruma alın bu atıl stadı..
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