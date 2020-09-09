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Ollie Watkins, Aston Villa'ya transfer oldu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi, kulüp rekoru olan 28 milyon Sterlin bonservis bedeliyle Ollie Watkins'i kadrosuna kattı.

Ollie Watkins, Aston Villa'ya transfer oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, rekor bonservis bedeliyle Brentford'da forma giyen Ollie Watkins'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki İngiliz forvet ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, Aston Villa'nın transfer için kulüp rekorunu kırarak 28 milyon Sterlin bonservis ücreti ödediğini yazdı. Bu rakamın, bonuslarla beraber 33 milyon sterlini bulabileceği belirtildi. Watkins, Championship ekibi Brentford'da geçen sezon 50 maça çıkmış ve 26 gol atmıştı.

(AA)

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