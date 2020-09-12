Olta ve ağ kullanmadan balık avlıyorlar

Ağrı merkez Yukarı Küpkıran köyünün gençleri olta ve ağ kullanmadan çıplak elle balık yakalıyor.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde ikamet eden köyün gençleri, Küpkıran Çayı’nda hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan bir yandan elle balık tutuyor bir yandan da eğleniyor. Elle balık tutma yöntemini büyüklerinden öğrendiklerini ve bu şekilde balık avlamayı gelenek haline getirdiklerini söyleyen gençler, bölgede yaşayan bazı insanların zehirli bitkilerle ve jeneratörler aracılığıyla dağlara elektrik çekerek, derelerdeki bütün canlılara zarar verdiklerini ifade etti.

"Bu yöntemi biz büyüklerimizden öğrendik"

Elle balık tutma yöntemini hobi olarak yaptıklarını ve bu şekilde deredeki diğer canlı gruplarına da zarar vermediklerini belirten köyün gençlerinden Sinan Doğrul, "Bugün elle balık tutmaya geldik. Bu yöntemi biz büyüklerimizden öğrendik. Gelecek nesillere de bunu öğretmeye çalışıyoruz. Bugün mesela 5-6 kişi geldik. 10-15 tane balık tuttuk veya tutmadık. Eskiden geldiğimizde herkese yetecek kadar balık tutuyorduk ama şimdi balık yok mesela. Bunun sebebi yine insanlar yani. Çünkü mesela köy buradan 3-4 kilometre uzaklıkta, insanlar buraya jeneratör çekip elektrikle balık avlıyorlar; ondan sonra zehirli bitkilerle balık avlıyorlar. Yani insanların bilinçsizliği bu" dedi.

Son zamanlarda insanların zehirli bitkiler ve elektrikle sularda kaçak olarak balık avlamaya çalıştıklarını dile getiren gençlerden Ebubekir Budak ise bu durumdan şikayetçi olduklarını belirterek, "Biz bu elle balık tutma yöntemini büyüklerimizden gördük. Bunu bir gelenek haline getirdik fakat şu an insanlar zehirli bitkilerle, elektrikleri dağlara çekerek jeneratörlerle derelere elektrik verip derelerdeki bütün canlıları öldürüyorlar. Şu an derelerde canlı kalmamış. Yılan olsun, balık olsun, kurbağa olsun hiçbir canlı kalmamış" şeklinde konuştu.

