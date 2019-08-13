Başakşehir'den Devler Ligi'ne erken veda!

4. dakikada Attamah'ın kaptırdığı topla Medipol Başakşehir yarı sahasının ortasında topla buluşan Guilherme, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 8. dakikada Edin Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden Robinho'nun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 10. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Elia'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Jose Sa'dan dönen top yükseklik kazandı, altıpas önünde Crivelli kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. 16. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında, Caiçara'nın son çizgiden ön direğe yerden yaptığı ortada Crivelli, topuğu ile topa vurdu. Kaleci Jose Sa'nın son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak boşta kaldı, savunma topu uzaklaştırdı. 35. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsattan yararlanamadı. Elia, savunmanın arkasına sarkan Visca'ya pasını gönderdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Visca, altıpas önündeki Robinho'ya bekletmeden pasını attı. Robinho'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kornere çeldi. 42. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışına açıldı. Masouras, gelişine topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Medipol Başakşehir ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

İlk maçı da İstanbul'da 1-0 kazanan Olympiakos, bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi ve Porto'yu eleyen Krasnodar ile eşleşti.

Olympiakos'a galibiyeti ve turu getiren golleri 55. dakikada Ruben Semedo ile 78. dakikada penaltıdan Valbuena attı.

47. dakikada ceza yayında topla buluşan Valbuena’nın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 54. dakikada hızla gelen Olympiakos’da ceza sahası içinde topla buluşan Podence’nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. 55. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Guerrero’nun kafa vuruşunda top Mert’ten döndü. Dönen topu Ruben Semedo ağlara gönderdi. 1-0 63. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. 77. dakikada Miguel Vieira’nın yaptığı faul sonrası hakem Madden penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Valbuena, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk karşılaşmaya göre farklı bir 11 ile sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Cezalı oyuncular İrfan Can Kahveci ve Aurelien Chedjou ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyemedi. İlk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fredrik Gulbrandsen de bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Turuncu-lacivertlilerde bu oyuncuların yerine Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike, Joseph Attamah ve Eljero Elia, ilk 11'de sahaya çıktı.

OKAN BURUK LOCADAN TAKİP ETTİ

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Okan Buruk, mücadeleyi locadan takip etti.

Karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, üst düzey yönetici Mustafa Eröğüt ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral da locadan izledi.

PONCK İLK MAÇINDA

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Carlos Ponck, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Olympiakos deplasmanında çıktı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, Yunan ekibi ile İstanbul'da oynanan mücadelede yedek kulübesinde yer almıştı.

