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Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması! Galatasaray...

01.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması! Galatasaray...

Süper Ligin 23üncü haftasında yarın evinde Fenerbahçeyi ağırlayacak olan Atakaş Hataysporda teknik direktör Ömer Erdoğan, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Boupendza'nın Galatasaray ve diğer kulüplere transferini değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı flaş ifadeler kullandı.

Yarın kendilerini çok zor bir maçın beklediğine vurgu yapan Erdoğan, "Sezona iyi başlayan ve son haftalarda iyi bir hava yakalayan rakibe karşı oynayacağız. Şampiyonluğa oynayan bir rakibimiz. Yarın sahada maksimum konsantrasyonla, yüksek istekli ve taktiksel olarak da doğru oyunu sergilersek evimizde iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımız hazır. Bizim de son hafta aldığımız galibiyetin devamını getirmek için yarın güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferler hakkında da konuşan Erdoğan, "Sol bek arkadaşımız var. Lyonda forma giyen. İstanbulda sağlık kontrolünde şu an. Yetişirse inşallah onu alacağız. Bu saatten sonra fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir oyuncuyla daha ilgileniyoruz, son saate kadar yetişirse onu da aramıza katarız yoksa mevcut kadromuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BOUPENDZA BURADA MUTLU"

Galatasarayın ilgilendiği Boupendza hakkında ise teknik direktör Ömer Erdoğan, "Boupendza bizim oyuncumuz. Çok transfer haberi çıktı, bazı kulüpler hem resmi olarak hem de kulübümüzle irtibata geçip tekliflerini iletti. Kulübümüz hiçbirini kabul etmedi. Hak ettiği değeri bulursa o zaman olumlu bakarız dedik ama bu saatten sonra verip yerine alacağımız oyuncu olmayacağı için şu an artık olmaz. Kendisi de burada mutlu" dedi.

GALATASARAY PES ETMİYOR!

Gabonlu golcü Aaron Boupendza, Galatasaray'a gelecek mi? Sarı kırmızılılar Diagne'yi İngiltere'ye kiralık gönderdi ve Zamalek'ten Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'i transfer etti. Boupendza için de girişimlerde bulunan Galatasaray'ın bu transfer için pazarlık yaptığı gelen bilgiler arasında.


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