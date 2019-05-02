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Ömer Onan: Bizim için gurur verici bir durum

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 02.05.2019 07:28 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Onan, "Bizim için gurur verici bir durum. Türk basketbol tarihinde ilk kez iki takımımız Dörtlü Final'de mücadele edecek." dedi.

Ömer Onan: Bizim için gurur verici bir durum

Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Fenerbahçe Beko'nun ardından Anadolu Efes'in de THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in adını Dörtlü Final'e yazdırdığı Barcelona Lassa maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Onan, bir Türk takımının finali garantilediğini belirtti.

İki Türk takımının Dörtlü Final'e kalmasının büyük bir başarı olduğuna değinen Onan, "Bizim için gurur verici bir durum. Türk basketbol tarihinde ilk kez iki takımımız Dörtlü Final'de mücadele edecek. Türk basketbolunun geldiği nokta ve takımlarımızın durumu açısından çok önemli bir başarı. İspanya'da çok güzel olacak. Türk basketbolu açısından bir takımımız final oynamayı garantiledi. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

Ömer Onan, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki atmosfere vurgu yaparak, "Müthiş bir atmosfer vardı. Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Salon, seyirci, takım, antrenör, organizasyon olarak herkes hazırdı. Barcelona için kolay değildi. Tam bir Dörtlü Final takımı havası vardı" ifadelerini kullandı.

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