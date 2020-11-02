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OMÜ dünyanın en iyi 522. üniversitesi

SAMSUN HABERLERİ  | 02.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), son yıllarda araştırma geliştirme (AR-GE) ve proje odaklı çalışmalara, yenilikçiliğe, girişimciliğe, kalite sistemine ve üniversite-sanayi iş birliğine verdiği önemin karşılığını almaya devam ediyor.OMÜ, Dünyanın saygın rating kuruluşlarından Times Higher Education (THE) “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” sıralamasında 1001+ yerini pekiştirirken yine aynı kuruluşun yaptığı ve önceki açıklanan “2021 Dünya Alan Sıralamaları” değerlendirmesinde 522.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), son yıllarda araştırma geliştirme (AR-GE) ve proje odaklı çalışmalara, yenilikçiliğe, girişimciliğe, kalite sistemine ve üniversite-sanayi iş birliğine verdiği önemin karşılığını almaya devam ediyor.
OMÜ, Dünyanın saygın rating kuruluşlarından Times Higher Education (THE) “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” sıralamasında 1001+ yerini pekiştirirken yine aynı kuruluşun yaptığı ve önceki açıklanan “2021 Dünya Alan Sıralamaları” değerlendirmesinde 522. sırayı aldı.
Dünyadaki üniversiteleri çeşitli verilere dayanarak farklı kategorilerde derecelendiren İngiliz sıralama kuruluşu THE; 11 alanı (Sanat ve Beşeri Bilimler, İşletme ve İktisat, Klinik ve Sağlık, Bilgisayar Bilimi, Eğitim, Mühendislik, Hukuk, Fen Bilimleri, Yaşam Bilimleri, Psikoloji, ve Sosyal Bilimler) kapsayan ve dünyada belirli alanlarda eğitim alınabilecek en iyi üniversitelere genel bir bakış sunan Dünya Alan Sıralamaları 2021 sonuçlarını açıkladı. Bu yılın sıralamalarında en az bir alanda derece yapan üniversite sayısı rekor bir seviyeye ulaşarak 1512 olurken bu üniversitelerin 522’sini ilk defa derece alan üniversiteler oluşturdu.
OMÜ, 2019 ve 2020 yıllarında gösterdiği başarısıyla yeniden sıralamaya girmeyi başardı: Klinik ve sağlık kategorisinde 601+, Eğitim kategorisinde 501+, Mühendislik kategorisinde 1001+, Yaşam bilimleri kategorisinde 801+, Fen bilimleri kategorisinde 1001+
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eylül ayında açıklanan Times Higher Education (THE) “2021 Dünya Üniversiteler Sıralaması”nda 2018-2020 yıllarında olduğu gibi 1001+ grubunda yer almayı başarmıştı.

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