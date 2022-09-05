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"Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu" başladı

05.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: - "Trafik kazası gibi önlenebilir kazaları engelleyici hususları geliştirirsek yine birçok kişinin omurilik felçli olması ihtimalini azaltırız"

İSTANBUL (AA) - 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü kapsamında "Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu" düzenlendi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nce (TOFD) Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde organize edilen "Omurilik Felciyle Uluslararası Mücadele Sempozyumu" açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, dünyada yaklaşık 12 milyon, Türkiye'de ise 150-200 bin arasında omurilik felçlisinin bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Omurilik felçlilerine yönelik farkındalık oluşturulması gerektiğini anlatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Omurilik felçliliğinin nedeni, gelişmiş ülkelerde trafik kazası, geri kalmış bölge ve ülkelerde ise düşmeye bağlı oluşuyor. Ama ilk andan itibaren bunun hem eğitim hem tedavi hem de rehabilitasyon aşamasını eğer iyi yönetirseniz birçok insanın engelsiz yaşamasını sağlayabilirsiniz. Trafik kazasında veya düşme aşamasına eğer toplum ve ona müdahale eden arkadaşlarımız kişinin hareket kısıtlılığını sağlayarak kişiyi stabilize ederse birçok engeli aşacağımızı biliyoruz. Trafik kazası gibi önlenebilir kazaları engelleyici hususları geliştirirsek yine birçok kişinin omurilik felçli olması ihtimalini azaltırız. Bunlar toplumun eğitim ve bu konudaki farkındalığıyla oluşturulacak şeylerdir."

- "Eğitim faaliyetleri ve sempozyumlara ev sahipliği yaptık"

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanelerinin 2 yaşında olduğunu belirterek, bu süreçte 6 milyona yakın hastanın muayene edildiğine dikkati çekti.

Yiyit, "Sadece sağlık hizmeti vermek değil, geleceğin sağlığının altını doldurma adına yapacağımız çok şey var. Bunların içinde eğitim faaliyetleri ve bu şekilde birçok sempozyuma da ev sahipliği yaptık. Birkaç ay önce Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğiyle bu binada karşılaştık. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapma konusundaki teklif gelince açıkçası sevindik. Zaten hastanemizin bünyesinde 8 hastane var. Bu 8 hastaneden bir tanesi fizik tedavi hastanesi." diye konuştu.

Sempozyumun açılışına TOFD Yönetim Kurulu Başkanı Semra Çetinkaya, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve omurilik felçli bireyler katıldı.

Sempozyum, "Omurilik Felçlilerin Yaşamındaki Sorunlar", "Omurilik Felci ile İlgili Organizasyonlar", "Omurilik Felcinin Tedavisinde Yenilikler" başlıklarıyla gün boyu sürecek.

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