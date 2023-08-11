Onarım için çıktığı çatıdan aşağı düştü

Edinilen bilgilere göre; Tokat’ın Erbaa ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Aytaç Caddesi üzerinde tek katlı müstakil evde yaşayan 67 yaşındaki Bedrettin Oral, onarım için evinin çatısına çıktı. Çatıdaki boşluğu tahta çakarak kapatmak isteyen Oral, dengesini kaybederek çatıdan aşağı düştü. Komşunun bahçesine düşen Oral’ı görenlerin ihbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından Oral’ı Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Oral’ın hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

