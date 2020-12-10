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Önce bıçakladı, sonra polise teslim oldu

AYDIN HABERLERİ  | 10.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi.

Önce bıçakladı, sonra polise teslim oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana bıçaklı kavgada 1 kişiyi yaralayan şüpheli olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle C.Ö. (29) ve A.S. (35) arasında başlayan sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, kavgada C.Ö. cebinden çıkarttığı bıçakla A.S.’yi vücudunun karın ve bacak bölgesi olmak üzere 3 yerinden yaralayıp kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.S.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan şüpheli C.Ö. ise Adnan Menderes Bulvarı üzerinde devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı A.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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