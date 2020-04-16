Önce tünele sonra pazara

Tüm imkanlarını korona virüs salgın hastalığının riskini en aza indirmek için seferber eden Efeler Belediyesi, haftanın 5 günü girişlerin tek noktadan yapıldığı semt pazarlarına dezenfeksiyon tüneli kurdu.

Korona virüs salgınına karşı pazar yerlerine yönelik önlem ve denetlemelerini arttıran Başkan Atay’ın talimatıyla, Efeler Belediyesi ekiplerinin maske, eldiven ve dezenfeksiyon dağıtımından sonra Efeler Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün tasarladığı ve ürettiği dezenfeksiyon tüneli ilçe genelinde kurulan pazarlarda vatandaşlardan takdir topluyor. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin dezenfeksiyon işlemleri ilçe genelinde devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde gece gündüz sokakları köpüklü sularla yıkamaya devam ediyor.

