Efeler Belediyesi’nin, korona virüs nedeniyle evde kalmak zorunda kalan çocuklar için düzenlediği online resim yarışmasında başvurular sona erdi. Katılımın oldukça yüksek olduğu yarışmada dereceye giren eserlerin, 1 Temmuz 2020 tarihinde Efeler Belediyesi’nin internet üzerinden yayın yapan televizyon kanalı Efeler TV ve resmi internet sitesinden (www.efeler.bel.tr) duyurulacağı açıklandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle, evde kalmak zorunda kalan çocuklar için online resim yarışması organize etti. Kentte yaşayan 7-14 yaş arası çocukların katıldıkları yarışmanın teması “Korona virüs’ten Sonra Bizi Bekleyen Güzel Günler” olarak belirlenmişti. Çocukların serbest teknikle her çeşit boyayı kullanarak katıldıkları resim yarışmasında kent genelinde yüksek katılım sağlandı. Başvuruların sona erdiği yarışmada sonuçların açıklanması heyecanı başladı.

Sonuçlar 1 temmuz’da açıklanacak

Küçük ressamların birbirinden güzel eserleri, oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında Efeler Belediyesi’nin eğitim akademisi EFESEM’de 1’inciye yüzde 100 burs veya dizüstü bilgisayar, 2’nciye yüzde 75 burs veya bisiklet, 3’üncüye ise yüzde 50 burs veya tablet hediye edilecek. İlkokul ve ortaokul olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen yarışmada sonuçların, 1 Temmuz’da Efeler Belediyesi’nin internet televizyonu Efeler TV ve resmi internet sitesi (www.efeler.bel.tr) üzerinden yayımlanacağı duyuruldu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay düzenlenen yarışmayla ilgili olarak “Çocuklarımız bu zorlu süreçte çok sıkıldılar. Onların bu süreçten en az şekilde etkilenmeleri ve hayal güçlerini geliştirmeleri için “Korona virüsten Sonra Bizi Bekleyen Güzel Günler” temalı online resim yarışması organize ettik. Dereceye girecek evlatlarımıza küçük hediyelerimiz var. Şimdiden bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz” diye konuştu.

