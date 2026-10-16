Onu durdurabilen yok! 1. Lig'de Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğla Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Bursaspor'un gollerini 58 ve 79. dakikalarda Iheanacho, 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti. Bu galibiyetle puanını 22'ye çıkaran Bursaspor ikinci sıraya yerleşirken Muğlaspor 12 puanda kaldı.

Konuk ekibin Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, attığı iki golle üst üste gol bulduğu maç sayısını 10'a, bu sezonki gol toplamını ise 14'e yükseltti.

REKORU KIRDI

Iheanacho'nun 1. Lig'de 10 maça ulaşan gol serisi, Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın Süper Lig'de yakaladığı dokuz maçlık serisini geride bıraktı. Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla; Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla üst üste dokuz maçta gol atmıştı.

Nijeryalı futbolcu, Bursaspor'daki kulüp rekorunu da geliştirdi. Daha önce Mardin 1969 Spor karşısında gol serisini dokuz maça çıkaran Iheanacho, Fernandao'nun 2014-2015 sezonundaki sekiz maçlık serisini geride bırakmıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Muğlaspor ise Manisa FK deplasmanına çıkacak.