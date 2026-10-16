SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Onu durdurabilen yok! 1. Lig'de Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı

Bursaspor, Muğlaspor deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyetle zirve yarışında önemli bir adım attı. Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho ise attığı iki golle yalnızca takımına üç puan kazandırmakla kalmadı, Türk futbolunda dikkat çeken bir rekora da imza attı.

Onu durdurabilen yok! 1. Lig'de Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı
Cevdet Berker İşleyen

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğla Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Bursaspor'un gollerini 58 ve 79. dakikalarda Iheanacho, 83. dakikada Hüseyin Maldar kaydetti. Bu galibiyetle puanını 22'ye çıkaran Bursaspor ikinci sıraya yerleşirken Muğlaspor 12 puanda kaldı.

Konuk ekibin Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, attığı iki golle üst üste gol bulduğu maç sayısını 10'a, bu sezonki gol toplamını ise 14'e yükseltti.

REKORU KIRDI

Onu durdurabilen yok! 1. Lig de Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı 1

Iheanacho'nun 1. Lig'de 10 maça ulaşan gol serisi, Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın Süper Lig'de yakaladığı dokuz maçlık serisini geride bıraktı. Metin Oktay, 1962-1963 sezonunda Galatasaray formasıyla; Saffet Sancaklı ise 1995-1996 sezonunda Kocaelispor formasıyla üst üste dokuz maçta gol atmıştı.

Nijeryalı futbolcu, Bursaspor'daki kulüp rekorunu da geliştirdi. Daha önce Mardin 1969 Spor karşısında gol serisini dokuz maça çıkaran Iheanacho, Fernandao'nun 2014-2015 sezonundaki sekiz maçlık serisini geride bırakmıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor sahasında Pendikspor'u ağırlayacak. Muğlaspor ise Manisa FK deplasmanına çıkacak.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barcelona maçı sonrası tepki çekmişti! Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sane kararıBarcelona maçı sonrası tepki çekmişti! Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sane kararı
Thomas Reis'ten galibiyet sonrası derbi sözleri!Thomas Reis'ten galibiyet sonrası derbi sözleri!
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor rekor son dakika florya metin oktay tesisleri 1.lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.