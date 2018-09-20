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Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle oldukça tepki alan Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü çiftinden Ünlü, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı 10 saniyelik video ile gündeme oturdu. Hazar Ergüçlü'ye davranışı hayranları tarafından tepki çekti.

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü’nün sosyal medya hesabından paylaştığı video, Hazar Ergüçlü hakkında farklı yorumlara sebebiyet verdi. Bir kafede otururlarken videolarını çektirten Onur Ünlü, bu esnalarda Hazar Ergüçlü’yü kendisine doğru zorla çekerken görüntüleniyor. Ergüçlü’nün mutsuzluğu, sanki zorla Onur Ünlü'nün yanındaymışçasına tavırları ve suratındaki bitkinliği takipçilerinin gözünden kaçmadı.

HAZAR ERGÜÇLÜ'YE TAVRI TARTIŞMA YARATTI!

Onur Ünlü'nün tavırları, konuşma tarzı ve Hazar'a davranış biçimi hakkında sosyal medyada kötü yorum almasına sebep oldu. Hatta Hazar Ergüçlü'nün, yönetmenin yanında zorla tutulduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

iŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARDAN BAZILARI...

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