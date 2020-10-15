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  4. Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Olay görüntüler

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Olay görüntüler

15.10.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Ünlü yönetmen Onur Ünlü uzun süredir beraber olduğu güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Onur Ünlü'nün gecelerde yakalanması olay oldu. Hazar Ergüçlü bu görüntülere ne diyecek merak konusu oldu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü aşkında ihanet gündemi... Yaş farkı sebebiyle sık sık gündeme gelen ünlü çift şimdi de ihanet haberleriyle gündeme geldi.

Cihangir'de bir mekanda Uçankuş tarafından görüntülenen Onur Ünlü'nün yanındaki kadın merak konusu oldu. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili kimseyi umursamadı. Genç kadınla sarmaş dolaş görüntülenen 47 yaşındaki Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü ile ayrılıp ayrılmadığı merak edildi.

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Onur Ünlü kameraları görünce soruları yanıtsız bırakıp mekandan yalnız başına ayrılırken genç kadın ise suratını gizleyip sessizliğini korudu.

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28 yaşındaki Hazar Ergüçlü'nün bu görüntülere ne diyeceği de merak ediliyor.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
adam 47 kadın 28 yaşında . edep hayu
hazala yakistiramadigim iliski zaten aldatildiysada su icsin hak etti
deden yaşında paralı adamı gitsen olacagı bu

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