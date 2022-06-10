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  4. "OPPO'yla Bile Çekilemedi" projesinde 945 kilo mama bağışlandı

"OPPO'yla Bile Çekilemedi" projesinde 945 kilo mama bağışlandı

10.06.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Projede, tüm hayvanseverlerden #YineÇekilemedi etiketiyle sosyal medyadan evcil hayvanlarının fotoğraflarını paylaşmaları istendi

İSTANBUL (AA) - Ünlü isimlerin evcil hayvanlarının objektif karşısına geçtiği "OPPO'yla Bile Çekilemedi" projesinde 945 kilo mama bağışlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPPO'nun "OPPO'yla Bile Çekilemedi" projesinde Umut Eker, Didem Soydan, Alican Aytekin, Merve Oflaz, Fester Abdü ve Ezgi Lejon gibi ünlü isimlerin evcil hayvanları OPPO Reno6'nın 64 MP'lik kamerasının karşına geçti. Projede fotoğrafçı Sefa Yamak, evcil hayvanların farklı sebeplerle kameraya bakmadığı pozlarını yakaladı.

OPPO Reno6 ile çekilen fotoğraflar Kanyon AVM ve Akasya AVM'de sergilendi. Fotoğraflar ayrıca İstanbul'un en işlek sokaklarında açık hava reklam panolarında yer aldı.

Ünlü isimlerin evcil hayvanlarının kameraya bakmadığı ve bazen de kadrajdan çıktığı sergiyi ziyaret etmek isteyen sanatseverler, Kanyon ve Akasya alışveriş merkezlerinin yanı sıra OPPO Türkiye ve ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından sergiyi ziyaret etti.

Projede, tüm hayvanseverlerden #YineÇekilemedi etiketiyle sosyal medyadan evcil hayvanlarının fotoğraflarını paylaşmaları istendi. Instagram'da özel bir filtre tasarlanarak ünlülerin de katılımıyla kullanıcılar mama bağışına yönlendirildi. 219 post, 226 filtre paylaşımı olmak üzere kampanya dahilinde 445 paylaşım yapıldı.

- 945 kilo mama bağışlandı

Verilen bilgiye göre, yarışma bitiminde OPPO Türkiye, #YineÇekilemedi etiketiyle yapılan her paylaşım için 1 kilogram mama bağışı yapmanın yanı sıra 500 kilogram da kendisi ekleyerek toplamda 945 kilo mama bağışında bulundu. Yaklaşık 1 ton mama, Yeşilova Salda Canları ve Melekler Şehri Derneği'ne gönderildi.

#YineÇekilemedi etiketiyle paylaşılan fotoğraflar ise daha sonra jürinin beğenisine sunuldu ve en iyi "çekilemedi" pozlarının sahipleri Sefa Yamak'ın stüdyosuna davet edildi.

Sefa Yamak'ın OPPO Reno6 ile çektiği portreler OPPO Türkiye sosyal medya hesaplarında sergilendi. Proje kapsamında, köpek eğitmeni Ezgi Lejon, doğru evcil hayvan portre çekimi için püf noktalarını hayvanseverler ile paylaştı.

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