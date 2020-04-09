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Ordu ve Giresun arasındaki köy yolu araç geçişlerini engellemek için kapatıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 09.04.2020 19:20 | Son Güncelleme

Ordu ve Giresun arasındaki köy yolu araç geçişlerini engellemek için kapatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesi ile Ordu'nun Gülyalı ilçesini birbirine bağlayan köy yolu, vatandaşların geçiş yapmasını önlemek amacıyla moloz dökülerek kapatıldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışın 15 gün süreyle durdurulmasının ardından Piraziz ilçesinden Ordu iline geçişler olduğu bilgisi Kaymakamlığa ulaştı.

Bunun üzerine Piraziz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararla Piraziz ilçesi Güneyköy köyü sınırları içerisinde kalan yola Ordu ili Kestane Mahallesi'ne geçişi önlemek amacıyla moloz döküldü. Böylece Giresun ve Ordu arasındaki alternatif giriş çıkış sağlanan köy yolunda araç geçişleri engellendi.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun İki il arası geçiş Moloz ile kapıtıldı Ordu

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