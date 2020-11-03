YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da aranan şahıslar yakalanıyor

Ordu’da aranan şahıslar yakalanıyor

ORDU HABERLERİ  | 03.11.2020 11:43 | Son Güncelleme

Ordu’da bin son hafta içerisinde yapılan denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranış, 8 şahsa sarhoşluk, 5 şahsa rahatsız etme, 3 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 19 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da bin son hafta içerisinde yapılan denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranış, 8 şahsa sarhoşluk, 5 şahsa rahatsız etme, 3 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 19 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Ekrem İmamoğlu taburcu oldu
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Konya Emniyetinin denetimleri devam ediyor
Konya Emniyetinin denetimleri devam ediyor
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti
Burdurlu Güzel Sanatlar öğrencisi, minik Elif'in enkazdan kurtarılış anını duvara resmetti
Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Ordu Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:55
Öğle
12:17
İkindi
15:03
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Ordu Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Aydın Eczanesi
Altinordu
Tuba Eczanesi
Altinordu
Ulus Eczanesi
Altinordu
Deva Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Sena Eczanesi (08.00'Den 08.00 Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Hayat Eczanesi
Unye
Tan Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.