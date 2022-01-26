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Ordu'da bir kişinin karda boy verdiği fotoğraf sosyal medyada çokça paylaşıldı

26.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir kişinin karda boy verdiği fotoğraf sosyal medyada çokça paylaşıldı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde karın, insan boyunu geçtiğini gösteren fotoğraf, sosyal medyada görenleri şaşırttı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı ortalama 82 santimetre ölçülürken, bazı çok yüksek rakımlı mahallelerde ise 2 metreye ulaştı.

Akkuş ilçesine bağlı 1450 rakımlı Kertil mesire alanında karın insan boyunu geçtiği görüldü.

Söz konusu alanda beyaz örtünün içerisine giren ve sadece elleri ile saçlarının üst kısmı gözüken kişi, fotoğraf karelerine yansıdı.

Vatandaşın karda boy verdiği fotoğrafı çeken Akkuş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Murat Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştı. Çok sayıda paylaşılan fotoğraf, görenleri şaşırttı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, yağışın devam ettiği ilçedeki bazı mahallelerde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğunu söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının 35 iş makinesiyle sürdürüldüğünü anlatan Demirci, ana grup yollarının açık olduğunu, cenaze ve hasta bulunan noktalara da müdahale edildiğini belirtti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle il genelinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

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