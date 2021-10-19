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Ordu'da bulunan yavru karaca koruma altına alındı

19.10.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bulunan yavru karaca koruma altına alındı

GİRESUN (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde bulunan yavru karaca koruma altına alındı.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Akkuş ilçesinde Salman Orman İşletme Şefliği personeli, annesini kaybetmiş yavru karaca buldu.

Şeflik personeli, sağlık kontrolü ve bakımını yaptıkları karacayı Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Yeni doğmuş yavru karaca koruma altına alındı.

Paylaşımda, "Ağaçlarımızla birlikte hayvanlar da korumamız altında." ifadesine de yer verildi.

Ordu'da bulunan yavru karaca koruma altına alındı

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