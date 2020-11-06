YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da dev dalgalar korkuttu

Ordu’da dev dalgalar korkuttu

ORDU HABERLERİ  | 06.11.2020 16:44 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Karadeniz’de oluşan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar meydana geldi.

Ordu’da dev dalgalar korkuttu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Karadeniz’de oluşan dev dalgalar vatandaşları tedirgin etti.
Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar meydana geldi. İlçe genelinde sahil kısımlarında dalgaların boylarının 2-3 metreye ulaştığı görülürken, spor yapmak için sahilde bulunan Muhsin Katmer isimli vatandaş ise, “İlk defa bu aylarda denizi bu kadar şiddetli görüyoruz. Tedirgin de olduğumuzu belirtmek istiyorum. Genelde bu boyutta oluşan dev dalgalar kış ayında oluyordu. İnşallah kimsenin başına bir durum gelmeden fırtına diner” dedi.
Küçük balıkçı tekneleri sahipleri ise yoğun dalgalar yüzünden denize açılamadıklarını söylediler.

Ordu’da dev dalgalar korkuttu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Sümbül Dağı karla kaplandı
Sümbül Dağı karla kaplandı
Yeni stadyum için proje ihalesi yapıldı
Yeni stadyum için proje ihalesi yapıldı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Ordulu annelerden depremzedeler için atkı ve bere
Ordulu annelerden depremzedeler için atkı ve bere

Ordu Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:32
Sabah
06:58
Öğle
12:17
İkindi
15:00
Akşam
17:26
Yatsı
18:47

Ordu Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Arslan Eczanesi
Altinordu
Candan Eczanesi
Altinordu
Serdaroğlu Eczanesi
Altinordu
Beste Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Uzunkök Eczanesi (08.00'Den 08.00 Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Gerçeker Eczanesi
Unye
Kuyumcuoğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.