Ordu'da eziyet edildiği öne sürülen sokak köpeğini belediye başkanı sahiplendi

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, eziyet edildiği öne sürülen sokak köpeğini sahiplendi.

Başkan Tören'e, Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde bir sokak köpeğine eziyet edildiği yönünde, sosyal medya aracılığıyla ihbar ulaştı.

Bunun üzerine Tören, bölgeye zabıta ekiplerini yönlendirdi. Mahalleye gelen ekiplerin aldığı köpek, veteriner kontrolünden geçirildi.

Sağlık sorunu bulunmayan köpeği, Başkan Tören sahiplendi.

Aşkın Tören, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Her zaman dediğimiz gibi bu şehirde her can bize emanet. Canlarımızın ne pahasına olursa olsun 24 saat hizmetindeyiz. Bu şehirde elimizle, kalbimizle, dilimizle, vicdanımızla her şartta her canın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu tür talihsiz münferit olaylar karşısında şehrimizin, insanımızın hassasiyetine çok teşekkür ederim."