YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da kablo hırsızları JASAT tarafından yakalandı: 4 tutuklama

Ordu’da kablo hırsızları JASAT tarafından yakalandı: 4 tutuklama

İHA İHA
24.01.2024 14:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı suçuyla jandarma ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi’nde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik ihbar aldı. Toplamda 400 metre uzunluğundaki kablonun bulunması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.K.T. (35), M.T. (35), M.T.K. (30) ve E.K. (26) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, suçta kullanıldığı tespit edilen 5 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 18 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildiNarkotik köpeği ile arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Antalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntülerAntalya’dan kış ortasında kıskandıran görüntüler
Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralıAnkara’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan aileye araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:40
Öğle
12:45
İkindi
15:18
Akşam
17:41
Yatsı
19:04

Ordu Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

Dirim eczanesi
Altinordu
Kayahan eczanesi
Altinordu
Irmak eczanesi
Ulubey
Çamas eczanesi
Camas
Mete eczanesi
Golkoy
Gürgentepe eczanesi
Gurgentepe
Boscu eczanesi
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.