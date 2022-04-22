Ordu'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçenin Hasedüzü mevkisinde Z.E'nin kullandığı 34 DYP 994 kamyon, manevra yaptığı sırada koşarak yolun karşısına geçmek isteyen M.Y'ye çarptı.

Kamyonun altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. M.Y'nin cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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