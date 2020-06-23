Ordu’da kene vakası

Ordu’nun Ünye ilçesi Çınarsuyu Piknik Alanı’nda ailesiyle beraber piknik yapmaya gelen genci kene ısırdı.

Dün akşam saatlerinde evine giden 20 yaşındaki Benhur Yazan, duş alacağı sırada bacağındaki keneyi fark etti. Bacağındaki kene için hastaneye giden Benhur Yazan, yapılan müdahale ile bacağındaki kene alındı.

Son günlerde kene ısırması sonucu ölümler olması Yazan ailesinin korku dolu anlar yaşamalarına sebep olurken, acil serviste yapılan müdahaleyle gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

