YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da kene vakası

Ordu’da kene vakası

ORDU HABERLERİ  | 23.06.2020 17:25 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesi Çınarsuyu Piknik Alanı’nda ailesiyle beraber piknik yapmaya gelen genci kene ısırdı.Dün akşam saatlerinde evine giden 20 yaşındaki Benhur Yazan, duş alacağı sırada bacağındaki keneyi fark etti.

Ordu’nun Ünye ilçesi Çınarsuyu Piknik Alanı’nda ailesiyle beraber piknik yapmaya gelen genci kene ısırdı.
Dün akşam saatlerinde evine giden 20 yaşındaki Benhur Yazan, duş alacağı sırada bacağındaki keneyi fark etti. Bacağındaki kene için hastaneye giden Benhur Yazan, yapılan müdahale ile bacağındaki kene alındı.
Son günlerde kene ısırması sonucu ölümler olması Yazan ailesinin korku dolu anlar yaşamalarına sebep olurken, acil serviste yapılan müdahaleyle gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı'Yeni tehlike' diyerek uyardı: Dolmaya başladı
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Seyitgazi yoğun yağış ve doluya teslim oldu

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Adana’da kök hücre seferberliği

Adana’da kök hücre seferberliği

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Bahçelievler Mahallesi yıllar sonra asfaltla tanıştı

Ordu Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
02:50
Sabah
04:50
Öğle
12:36
İkindi
16:36
Akşam
20:11
Yatsı
22:03

Ordu Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Arslan Eczanesi
Altinordu
Demirtaş Eczanesi
Altinordu
Deniz Eczanesi
Altinordu
Bayşu Eczanesi
Fatsa
Erguvan Eczanesi
Fatsa
Çakıroğlu Eczanesi
Unye
Güvenay Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

AK kadınlar gönül eli uzatıyor

AK kadınlar gönül eli uzatıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.