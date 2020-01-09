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  4. Ordu’da kış lastiği denetimi

Ordu’da kış lastiği denetimi

ORDU HABERLERİ  | 09.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Ordu’da kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 8 Ocak’ta yapılan denetimlerde 23 araç sürücüsüne ceza kesildi.Jandarma ekipleri tarafından Altınordu-Ulubey, Altınordu-Kabadüz, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa-Kumru, Fatsa-Çatalpınar, Ünye-İkizce ve Ünye-Akkuş kara yollarında yapılan denetimlerde 405 araç kontrol edildi.

Ordu’da kış lastiği denetimi

Ordu’da kış lastiği kullanmamaktan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 8 Ocak’ta yapılan denetimlerde 23 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Jandarma ekipleri tarafından Altınordu-Ulubey, Altınordu-Kabadüz, Gürgentepe-Ulubey, Fatsa-Kumru, Fatsa-Çatalpınar, Ünye-İkizce ve Ünye-Akkuş kara yollarında yapılan denetimlerde 405 araç kontrol edildi. Denetimlerde 8 araç sürücüne kış lastiği kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan, 7 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan olmak üzere toplam 23 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 3 araç trafikten men edildi.
Yetkililer, vatandaşların özellikle güney ilçe karayolları ile Kabadüz-Çambaşı ve Aybastı-Perşembe Yaylalarına araçla seyahatleri esnasında; zincir, takoz, çekme halatı, fener, ilk yardım çantası, akü takviye kablosu gibi malzemeleri bulundurmaları ve kış lastiği uygulamalarına uymalarının önem arz ettiğine dikkat çekti.

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Ordu Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
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Sabah
07:46
Öğle
12:40
İkindi
15:03
Akşam
17:24
Yatsı
18:50

Ordu Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Karşıyaka Eczanesi
Altinordu
Nilüfer Eczanesi
Altinordu
Serdaroğlu Eczanesi
Altinordu
Kanaat Eczanesi
Fatsa
Çelik Eczanesi
Unye
Gölköy Eczanesi
Golkoy
Dolunay Eczanesi
Kabatas
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