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Ordu'da kumar oynayan 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

ORDU HABERLERİ  | 30.04.2020 19:12 | Son Güncelleme

Ordu'da kumar oynayan 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip bir dernekte kumar oynadığı belirlenen 16 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarkiye Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığı ihbarı aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, biri dışarıda gözcülük yapan 16 kişiyi kumar oynarken tespit etti.

Kumar oynanan malzemelere el konulurken, şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

Şahıslar hakkında ayrıca sosyal mesafeyi koruma kuralına uymamak ve kumar oynamak suçlarından da idari işlem gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Altınordu İlçesi Kumar Ordu

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