Ordu’da mahallelerin alt yapıları yenileniyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, Yeni Mahalle’de sürdürdüğü alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından, günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen ve kullanım ömrünü tamamlamış yağmur suyu hatlarını yenilenerek, uzun ömürlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek ebatlarda yağmur suyu hattıyla değiştiriliyor. Altınordu Belediyesi, sürdürdüğü bu çalışmalarda Okullar Caddesi ile Köprübaşı arasını kapsayan bölgenin alt ve üst yapısını tamamen yeniliyor. Yeni Mahalle’de yapılan alt ve üstyapı çalışmalarıyla tamamlanan 1. etap çalışmalarında 3 bin 596 metre yağmur suyu hattı yenilemesi ve 2 bin 481 metre sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. İlk etap kapsamında çalışmalar tamamlanan bölgelerde alt yapı ve üst yapıyı tamamen yenileyen Altınordu Belediyesi, yol çizgilerinin de çizilmesi ile bölgenin çehresini değiştirdi.

Tamamlanan 1. etap alt yapı ve üst yapı çalışmalarının ardından ara vermeden 2. etap için çalışmalarına başlayan ekipler, alt yapıda şehrin gelecek yıllarını kurtaracak değişim ve dönüşümü sürdürüyor. 2. etap çalışmaları kapsamında Sanayiciler Caddesi başta olmak üzere Şehit Aydın Güler Sokak, 301, 303, 304, 305, 306, 307 ve 308 numaralı sokaklarda kazı çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi ekipleri, günün koşullarını karşılamayan, yıpranmış yağmur suyu hatlarını uzun ömürlü ihtiyaca cevap verecek nitelikte borulardan oluşan yağmur suyu hattıyla yeniliyor.

Öte yandan yetersiz altyapının olduğu bölgelerdeki çalışmalar da devam ediyor.

