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Ordu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

09.08.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Akkuş-Niksar Caddesi'nde, İrfan Sezginer yönetimindeki 52 ABJ 984 plaka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Abakay'a (41) çarptı.

Yaralanan Abakay, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Ordu

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