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Ordu'da sahte ilaç üreten firmalara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

29.06.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da sahte ilaç üreten firmalara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

Ordu'da sahte ilaç üreten firmalara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

Ordu'da sahte takviye gıda ve ilaç üreten firmalara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde sahte takviye gıda ve ilaç üreten firmaları takibe aldı.

Bu kapsamda ilçelerdeki 2 depo, 1 iş yeri ile dağıtımda kullanılan 6 araçta yapılan aramada, 4 bin 68 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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