YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da şantiyedeki iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Ordu'da şantiyedeki iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

07.09.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da şantiyedeki iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir şantiyedeki iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapan 2 zanlı yakalandı.

Ordu-Sivas kara yolundaki yol yapım çalışması şantiye alanı ve Topçam Barajı çalışma bölgesi içerisindeki iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapılacağı duyumu üzerine jandarma harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri, söz konusu alanlarda şüpheli A.Ç. ve O.C.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kullandıkları 2 araç ile olay yerine getirilen 36 varil ele geçirildi.

Zanlı A.Ç. ve O.C.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllıkKahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllık
PARTNERPişti oldular!Pişti oldular!
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüBüyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:26
Sabah
05:54
Öğle
12:32
İkindi
16:08
Akşam
18:59
Yatsı
20:22

Ordu Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Elif Eczanesi
Altinordu
Şeyma Eczanesi
Altinordu
Türkmen Eczanesi
Altinordu
Ab-I Hayat Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
İyi Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Neva Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Safa Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.