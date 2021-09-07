Ordu'da şantiyedeki iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir şantiyedeki iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapan 2 zanlı yakalandı.

Ordu-Sivas kara yolundaki yol yapım çalışması şantiye alanı ve Topçam Barajı çalışma bölgesi içerisindeki iş makinelerinden akaryakıt hırsızlığı yapılacağı duyumu üzerine jandarma harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri, söz konusu alanlarda şüpheli A.Ç. ve O.C.K'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kullandıkları 2 araç ile olay yerine getirilen 36 varil ele geçirildi.

Zanlı A.Ç. ve O.C.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



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