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Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 15.05.2020 01:36 | Son Güncelleme

Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'nun İkizce ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yoğunoluk Mahallesi'nde Ali U. (50) ile Osman U. (51), aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından Ali ve oğulları Cengiz, Oktay ve Emrah U, Osman U. ile yakınlarına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda Osman U. ile yakınları İbrahim, Özer, Şafak ve Kenan U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Osman U. hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Ali U. ile oğulları jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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