YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da ticari taksiler için yeni karar

Ordu’da ticari taksiler için yeni karar

ORDU HABERLERİ  | 02.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ticari taksi şoförleri hakkında yeni bir karar alındığı belirtildi.Yapılan açıklamada, 1 Nisan tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurul kararında Ordu Şoförler Odası Başkanlığı tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı oldukları duraklara göre ikiye bölünerek dönüşümlü olarak çalışmasına dair karar alındığı hatırlatıldı.

Ordu’da ticari taksiler için yeni karar

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca ticari taksi şoförleri hakkında yeni bir karar alındığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, 1 Nisan tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurul kararında Ordu Şoförler Odası Başkanlığı tarafından Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı oldukları duraklara göre ikiye bölünerek dönüşümlü olarak çalışmasına dair karar alındığı hatırlatıldı. Ancak mevcut süreç içerisinde, ticari taksilerde 65 yaş üzeri şoförlerin çalışmadığı ve hastalık gibi sebepler dolayısıyla taksi duraklarında zaman zaman taksi bulunamadığına dikkat çekilen açıklamada, “Ticari taksiler ile ulaşımında sorunlar yaşadığı görülmektedir. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, ticari taksiler ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, Ordu ili sınırları içerisinde, taksi şoförlerinin her türlü sağlık ve hijyen kurallarına riayet etmesi şartıyla, 3 Nisan saat 24.00 itibariyle sonlandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Ordu Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:18
Öğle
12:31
İkindi
16:21
Akşam
19:33
Yatsı
21:05

Ordu Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Cansudere Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Doğa Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Koçyiğit Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Çakır Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Hekimoğlu Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Pelin Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Erguvan Eczanesi
Fatsa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Fatsa’da protokol bayramlaştı

Fatsa’da protokol bayramlaştı

ORDUSPOR 1 - 0 SAMSUNSPOR

ORDUSPOR 1 - 0 SAMSUNSPOR

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.