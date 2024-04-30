Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımı ile ilgili mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından Ünye ilçesinde durdurulan bir araçta A.U.(39) ve S.K.(32) isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 312 gram metamfetamin maddesi ve 110 adet ecstacy ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli mercilerce tutuklandı.

Ekipler tarafından genişletilen operasyon kapsamında O.G.(31) isimli şüpheli de yakalandı. O.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadelenin artarak devam edeceği belirtildi.





