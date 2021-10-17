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Ordu'da yapılan "AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" sona erdi

17.10.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da yapılan "AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" sona erdi

Ordu'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında yapılan "AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" sona erdi.

Boztepe'deki bir otelde düzenlenen programın üçüncü ve son günü, "İstişare ve Müzakereler" oturumuyla başladı.

Özhaseki başkanlığında, basına kapalı gerçekleştirilen oturumda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı yer aldı.

Ordu, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'tan gelen belediye başkanlarının katıldığı toplantı, değerlendirme ve kapanış oturumuyla sona erdi.

Toplantının ardından katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla turistik mekanları gezdi.

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