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Ordu’da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 03.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 hayvan da telef oldu.Olay, Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 hayvan da telef oldu.
Olay, Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi’nde meydana geldi. Aşırı yağmur neticesinde hayvanlarını ahıra almak için dışarı çıkan Gülizar Karakuş ve Mustafa Karakuş çifti o anda yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı karı-koca, ambulansla Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülizar Karakuş hayatını kaybederken Mustafa Karakuş’un ise tedavisi devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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